Im alten Sheridan-Casino in Augsburg soll ein Lokal einziehen

Plus Geplant ist auch eine Nutzung als Hotel und Tagungsstätte. Der Umbau könnte 2027 geschafft sein, doch zunächst muss die Stadt einen Käufer finden.

Das ehemalige Offizierscasino im Sheridan-Park soll nach dem Willen der Stadt Augsburg künftig in der Kombination von Gastronomie, Tagungsort und Hotel genutzt werden. Man wolle einen "halböffentlichen" Charakter des denkmalgeschützten Gebäudes, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Die Stadt hält in einem Teil des Gebäudes ein Lokal – auch mit Terrassennutzung in den Park – für denkbar. Auch andere Nutzungen seien möglich, wobei das Gebäude nicht abgeschottet vom restlichen Park und der Öffentlichkeit stehen soll.

