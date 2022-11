Im Alten Stadtbad wird das Wasser wieder wärmer

Im Alten Stadtbad kann ab 4. November wieder bei 27 Grad geschwommen werden. In allen anderen städtischen Bäder bleibt es bei den gesenkten Wassertemperaturen.

Gute Nachricht für die Besucherinnen und Besucher des Alten Stadtbades: Am Freitag, 4. November, wird dort die Wassertemperatur von 25 Grad auf 27 Grad angehoben. Das Alte Stadtbad sei im Gegensatz zu den anderen städtischen Bädern kein Sportbad, in dem hauptsächlich Vereine und Schulen trainieren, sondern ein Bad zur Regeneration, begründet die Stadt diesen Schritt. Das Publikum im Alten Stadtbad bestehe zu einem großen Teil aus Seniorinnen und Senioren, die die Einrichtung vorwiegend für Therapieanwendungen und Rehasport nutzten.

Die Sauna im Alten Stadtbad in Augsburg bleibt geschlossen

Mit dieser Entscheidung nimmt die Sportverwaltung auch Bezug auf die Empfehlung des Deutschen Städtetages. Dieser regt an, den Reha- sowie den Seniorinnen- und Seniorensport im Hinblick auf Energiesparmaßnahmen gesondert zu betrachten. Die Absenkung der Wassertemperatur in den städtischen Hallenbädern um jeweils zwei Grad war im Zuge der Energiekrise zum Start der Hallenbadsaison am 12. September erfolgt. Dieser Schritt und die damit verbundenen Einschränkungen für die Badegäste seien auch weiterhin nötig, um den städtischen Bäderbetrieb in der aktuellen Energiekrise so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, wird mitgeteilt. Auch die Schließung der Sauna im Alten Stadtbad zählt zu diesen Maßnahmen. (bau, AZ)