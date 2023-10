Augsburg

vor 18 Min.

Im alten Straßenbahndepot spielen Streichinstrumente die erste Geige

Plus Jan Finn Bacher und Antonia Meyer haben eine besondere Bindung zu den Philharmonikern. Sie führen ein Geigenbau-Atelier und finden sogar im Wald Inspiration.

Von Michael Eichhammer

Dutzende von Streichinstrumenten hängen an den Wänden einer sonnendurchfluteten Werkstatt in der Wertachstraße 29. Es sind Räume im ehemaligen Straßenbahndepot. Jan Finn Bacher und Antonia Meyer haben dort ihr Geigenbau-Atelier eingerichtet, sie bauen und reparieren dort Instrumente. Das Sonnenlicht, das durchs Fenster auf das Bergfichtenholz einer Geige auf der Werkbank fällt, lässt das filigrane Instrument noch imposanter wirken. Dass die Geigen aus dem Atelier in der Augsburger Innenstadt im Rampenlicht stehen, ist keine Seltenheit: Zu den Stammkunden der beiden Geigenbauer zählen die Augsburger Philharmoniker. „Sie kommen zu uns, wenn sie neue Instrumente suchen und wir kümmern uns um die Instandhaltung und die klangliche Einstellung ihrer Instrumente“, erzählt Jan Finn Bacher, während er eine Geige lackiert. Das Gemisch aus Leinöl, Kolofonium und Karmin verleiht dem Instrument seine typische rot-bräunliche Färbung. Bis der Bau einer Geige vollendet ist, sind rund 500 Arbeitsgänge nötig. Die Arbeit daran kann drei Monate dauern. Eine neue Geige kostet zwischen 15.000 und 17.000 Euro.

Der 41-Jährige Bacher und seine 38-jährige Kollegin sind beide Meister ihres Faches und seit Jahrzehnten befreundet. Kennengelernt haben sie sich bei der Ausbildung an der renommierten Geigenbauschule in Mittenwald. Während Jan Finn Bacher seine Gesellenjahre bei einem Geigenbauer in Frankreich und einem Kontrabass-Bauer in Mittenwald verbrachte, arbeitete Antonia Meyer eineinhalb Jahre in einer Geigenbau-Werkstatt an einem für Musikliebhaber legendären Ort: Cremona in Italien, Geburtsstadt von Antonio Stradivari. Jahre später trafen sich die beiden wieder – beim Studium des Musikinstrumentenbaus mit Schwerpunkt Streicher an der westsächsischen Hochschule in Markneukirchen. Hier fassten sie den Entschluss, eine gemeinsame Werkstatt aufzubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen