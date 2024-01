Augsburg

vor 33 Min.

Im Altstadt-Laden erweckt er alte Saxofone zu neuem Leben

Plus Christian Döß betreibt seit mehr als 14 Jahren das Geschäft Saxofant mitten in Augsburg. Er erzählt von seiner Liebe zum Saxofon und wie er zu dem Laden kam.

Von Michael Stelzl Artikel anhören Shape

Christian Döß' Augen blitzen auf. "Das wichtigste ist der Schnabel, durch die Vibration eines Schilfrohrstücks entsteht darin der Ton. Der Rest des Instruments ist dann nur eine Verlängerung." Wenn Döß über Saxofone spricht, ist er in seinem Element. Seit mehr als 14 Jahren betreibt er den Saxofant am Milchberg in der Augsburger Innenstadt. Neben der Reparatur ist die Restaurierung von Vintage-Saxofonen aus den 1920er- bis 1960er-Jahren sein Steckenpferd.

Zur Musik kam Döß zunächst über die Gitarre. "Das Instrument war aber eher ein Fremdkörper in meinen Händen", erzählt der heute 58-jährige. "Irgendwann hatte ich ein Saxofon in der Hand und konnte mir nie wieder etwas anderes vorstellen." Sein Interesse am Schrauben kam mit dem Spielen. "Ich habe nach nicht einmal einem Jahr das erste Mal mein Saxofon komplett auseinandergenommen. Nachdem es keine zwei gleichen Klappen gibt, habe ich es geschafft, es wieder zusammenzubauen", berichtet er und lacht.

