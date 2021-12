Augsburg

06:55 Uhr

Im Augsburger Planetarium war er den Sternen stets nah

Plus Nach 25 Dienstjahren geht Gerhard Cerny vom Augsburger Planetarium in den Ruhestand. Was er vermissen wird und was sein Nachfolger vorhat.

Von Johannes Kapfer

Es ist ein nasskalter Tag im Dezember, doch im Vorführraum des Augsburger Planetariums in der Ludwigstraße ist davon nichts zu spüren. Gerhard Cerny zeigt einer Gruppe angehender Erzieherinnen und Erzieher, die es sich in den 76 Kinosesseln unter der Sternenkuppel bequem gemacht haben, gerade die Sonne aus nächster Nähe. Der Flug zum Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist nur eine von über 1000 individuellen Szenen, die Gerhard Cerny in seinen 25 Dienstjahren im Planetarium Augsburg vorgeführt und teilweise mitentwickelt hat. Es gab noch so viele mehr - und so viel zu erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen