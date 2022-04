Augsburg

Im Augsburger Stadtteil Hochzoll entstehen 90 Kleingärten

Plus Die Planungen für neue Kleingärten auf einem Acker südlich des Neuen Ostfriedhofs in Hochzoll werden konkreter. Auch ein "Interkultureller Garten" ist geplant.

Von Stefan Krog

An der Grenze zwischen Lechhausen und Hochzoll-Nord sollen auf einer Ackerfläche an der Blücherstraße südlich des Neuen Ostfriefhofs etwa 90 Kleingärten entstehen. Die Fläche war in den vergangenen Jahrzehnten als mögliche Erweiterung für den Friedhof reserviert worden. Gebraucht wird sie angesichts kürzerer Grablaufzeiten und mehr Urnenbestattungen aber nicht mehr. Neben den Kleingärten ist auch ein "interkultureller Garten" auf dem Gebiet vorgesehen, wo die Allgemeinheit Beete bepflanzen kann. An der Blücherstraße soll ein Parkplatz für die künftigen Kleingärtner und -gärtnerinnen sowie für Friedhofsbesucher und -besucherinnen entstehen. Auch Abstellmöglichkeiten für Räder und eine Toilette sollen dort entstehen.

