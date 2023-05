Augsburg

11:30 Uhr

Im Augsburger Thelottviertel gilt bald Anwohnerparken

Plus Das Anwohnerparken im Thelottviertel soll bis zum Sommer umgesetzt werden. Es bleiben Plätze für die Allgemeinheit, sie kosten aber. Die CSU hat eine andere Idee.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Im Thelottviertel wird in den kommenden Monaten die Regelung zum Bewohnerparken in Kraft gesetzt werden. Auswärtige Autofahrer werden dann deutlich weniger Stellplätze vorfinden, auf denen sie stehen dürfen, weil ein Teil für Bewohner reserviert wird. Die verbleibenden Allgemein-Stellplätze werden zudem gebührenpflichtig (ein Euro pro Stunde). Bisher galt in Teilen des Augsburger Viertels eine Parkscheiben-Regelung. Mit der Ausweitung des Bewohnerparkens – es ist das erste Mal seit rund 20 Jahren, dass eine neue Zone dazukommt – reagiert die Stadt auf die anstehende Öffnung des Bahnhofstunnels. Er soll im Sommer/Herbst für Fußgänger freigegeben werden. Damit wäre das Thelottviertel als Autoabstellplatz für Bahnpendler attraktiver.

Die Stadt Augsburg geht davon aus, dass es im Thelottviertel um die 900 Stellplätze am Straßenrand gibt, wobei die Zahl im Zuge des Baus der Linie 5 sinken wird. Nach einer Zählung des Tiefbauamts gibt es im Tagesverlauf kaum freie Plätze – die Auslastung liegt je nach Straße zwischen 80 und 100 Prozent, so eine Erhebung. Auch künftig wird es aber noch Stellplätze geben, die für die Allgemeinheit zugänglich sein müssen. Das Gesetz sieht eine Quote von 50 Prozent tagsüber und 25 Prozent nachts vor. Die von allen Autofahrern nutzbaren Plätze sollen an den Hauptstraßen wie der Rosenau- und der Perzheimstraße zu finden sein, in den Nebenstraßen dürfen nur Bewohner parken. Die Stadt wird neben der Beschilderung rund 20 Parkscheinautomaten aufstellen. Das Konzept wird in den kommenden Jahren noch geändert werden müssen, weil irgendwann die Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 5 durchs Thelottviertel anstehen. Grundsätzlich hat die Stadt bereits signalisiert, über mehr Bewohnerparken nachzudenken, weil der Druck in manchen Vierteln steige. Aktuell sind mehr als 8000 Bewohnerparkausweise im Umlauf (Gebühr 30 Euro), wobei diese keine Garantie sind, auch einen Parkplatz zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen