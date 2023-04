Im Augsburger Zoo gibt es zwei neue Leopardinnen

Das Leopardengehege im Zoo steht nicht mehr leer. Eine der Raubkatzen ist schon ziemlich neugierig darin unterwegs, die andere dagegen ist noch sehr schüchtern.

Einige Zeit gab es im Augsburger Zoo keine Leoparden – das Gehege war verwaist. Nun aber gibt es seit drei Wochen wieder zwei neue Leoparden-Weibchen. Die beiden Raubkatzen kamen Ende März aus zwei verschiedenen Zoos nach Augsburg – aus Arcachon in Frankreich und dem niederländischen Arnheim. Das Tigerhaus des Zoos, in dem die Leopardinnen jetzt ihre Heimat haben, ist derzeit geschlossen, damit sich die Tiere in Ruhe in der neuen Umgebung eingewöhnen können.

Die beiden Raubkatzen sind nach Angaben des Zoos in ihrem Charakter sehr unterschiedlich. Während die jüngere Juna von Beginn an sehr aufgeweckt gewesen sei und schnell auch schon die Außenanlage des Geheges kennenlernen konnte, ist die ältere Nimala laut Zoo scheu und schreckhaft. Inzwischen habe sich Juna gut eingelebt, heißt es vom Zoo. Sie nutze sehr entspannt das Außengehege und wechsle zwischen beiden Teilen hin und her. Das sei ihr möglich, weil Nimala immer noch äußerst schüchtern sei. Sie benötigt laut Zoo wohl noch etwas Zeit zur Eingewöhnung. Zunächst war vorgesehen, das Tigerhaus deshalb nur während der Osterferien geschlossen zu lassen, nun bleibt es vorerst noch weiter zu.

Nashorn-Nachwuchs ist beliebt bei den Besuchern im Zoo Augsburg

Ein Besuchermagnet im Zoo ist derzeit der Nachwuchs bei den Nashörnern. Im Februar kam Nashorn-Bulle Nero zur Welt, inzwischen ist er mit seiner Mutter Wiesje oft im Freigehege zu sehen. Außerdem wurde der große Spielplatz komplett neu gestaltet und vor Kurzem wieder eröffnet.

