Im Augsburger Zoo leben jetzt wieder zwei Löwen

Altai und Dunay stammen aus dem Zoo in Lissabon. Aktuell erholen sie sich von der Anreise, doch schon bald können Besucher die Tiere im Löwenhaus beobachten.

Ein halbes Jahr nach dem Tod von Löwin Kira gibt es im Augsburger Zoo wieder zwei Löwen. Am Mittwoch sind die zwei männlichen Tiere Altai und Dunay aus dem Zoo in Lissabon in Augsburg eingetroffen. "Die beiden sind über den Landweg gekommen und jetzt noch erschöpft", sagt Laura Japke vom Zoo unserer Redaktion. "In den nächsten Tagen werden sie in Ruhe gelassen, damit sie hier ankommen und sich eingewöhnen können." Für die Zoo-Besucher heißt das, dass sie die Löwen zunächst noch nicht besichtigen können. Doch das soll sich bald ändern.

Altai und Dunay sind 2021 im Zoo in Lissabon geboren und dort aufgewachsen, erklärt Japke. "Wir haben gesucht und sie über das Europäischen Zuchterhaltungsprogramm gefunden. Da wir nicht züchten wollen, hat es mit den zwei Männchen sehr gut gepasst." Zudem habe man nicht ein Tier alleine halten wollen. Der Tiergarten in der portugiesischen Hauptstadt habe die Tiere sowieso abgeben müssen. "Sie können nicht im Familienverbund verbleiben, das könnte zu Konflikten mit dem Löwenvater führen", so Japke.

Die Löwenbrüder Altai und Dunay sind im Augsburger Zoo angekommen

Die zwei afrikanischen Löwen dürfen sich in den kommenden Tagen erholen. "Über das Wochenende bleibt das Löwenhaus noch geschlossen", sagt die Zoo-Mitarbeiterin. Nächste Woche würden die Pfleger dann beurteilen, ob Altai und Dunay bereit seien. Man schaue, wie es den Tieren gehe, ob sie ruhig oder gestresst seien, wie sie überhaupt auf Menschenkontakt reagierten, so Japke. "Passt alles, können sich die Besucher bald auf den Anblick der Tiere freuen." Auf der Facebook-Seite des Augsburger Zoos fiebern viele schon dem Moment entgegen. So schreibt eine Nutzerin: "Herzlich Willkommen, ihr zwei Süßen. Wir freuen uns schon sehr, euch zu besuchen."

Mit zweieinhalb Jahren seien die Tiere beinahe ausgewachsen, erklärt Japke. Trotzdem sorgten die zwei Löwen bei ihrem Eintreffen in Augsburg für Überraschungen. "Ihre Mähne war stärker gewachsen, als wir erwartet hatten." Mit der Ankunft von Altai und Dunay endet eine gut halbjährige Wartezeit. Ende August war Löwin Kira im hohen Alter von 20 Jahren nach schwerer Krankheit eingeschläfert worden. Kira lebte seit dem Tod ihre Artgenossin Tara im Dezember 2019 alleine auf der Anlage. Zuletzt hatte es zudem Umbaumaßnahmen auf der Anlage gegeben. Die Löwen bekamen ein Absperrgehege. Nach neuen Regelungen sei es verpflichtend, die Löwen separieren zu können, sollte es nach Kämpfen nötig sein, erklärt Japke.

