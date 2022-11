Augsburg

12:58 Uhr

Im Bärenkeller sollen um die 90 Wohnungen entstehen

Plus Die Stadt gibt den Startschuss für die Planung von neuen Wohnungen auf dem ehemaligen Wohanka-Areal Richtung Neusäß. Wie hoch darf in der Siedlung gebaut werden?

Artikel anhören Shape

Die Stadt konkretisiert jetzt die jahrelangen Vorüberlegungen zum sogenannten "Wohanka-Areal" im Bärenkeller. Auf dem ehemaligen Gärtnereigelände am westlichen Bebauungsrand des Bärenkellers in Richtung Neusäß nahe der Bahnlinie sind um die 90 Wohnungen geplant. Neben dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern, welche die städtische Wohnbaugruppe bauen soll, sind auch 14 Doppelhaushälften in Anlehnung an die im Bärenkeller dominierende Einfamilienhausstruktur geplant. Für die Doppelhäuser strebt die Stadt ein Vergabeverfahren für junge Familien an. Geplant ist auch eine Kita am Holzweg (ursprünglich war dort das Grundstück für einen Pflegedienst vorgesehen) sowie ein Wohnheim des Dominikus-Ringeisen-Werks. Die Stadt hatte das Areal vor einigen Jahren gekauft.

