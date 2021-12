Auf dem Bahnpark-Gelände werden Go-Ahead-Lokomotivführer ausgebildet

Plus Der Augsburger Bahnpark ist nicht nur ein Museum, sondern eine funktionsfähige Bahnanlage. Gerade werden dort Lokführer von Go-Ahead ausgebildet

Lokomotivführer gehörte zusammen mit Astronaut lange Zeit zu den Traumberufen unzähliger kleiner Buben. Während Astronaut weiterhin in der Gunst steht und mittlerweile auch Interesse bei jungen Frauen findet, hat die Strahlkraft des Lokomotivführers nachgelassen, weshalb die Bahn und private Konkurrenten mit einem massiven Lokführermangel zurechtkommen müssen. In Augsburg schult das private Unternehmen Go-Ahead Bayern gerade im Bahnpark Quereinsteiger, die künftig das Schienennetz des Unternehmens bedienen sollen.