Augsburg

vor 15 Min.

Im Brandhaus an der Augsburger Karolinenstraße rückt der Baukran an

Die Brandruine an der Karolinenstraße 15 ist aktuell hinter einem Baugerüst versteckt.

Plus Nach dem Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße rückt der Wiederaufbau in greifbare Nähe. Die Planer stehen vor Herausforderungen, aber ein Glücksfall hilft ihnen.

Von Eva Maria Knab

Fast ein Jahr ist es her, dass im historischen Wohn- und Geschäftshaus an der Karolinenstraße 15 ein verheerendes Feuer wütete. Der Großbrand beschäftigte Augsburg über Wochen. Neben der Ursachenforschung und einer Zukunftsperspektive für die Bewohner ging es vor allem um die Frage, was mit der Brandruine mitten im Herzen der Stadt passieren soll. Fachleute setzen seit Monaten alles daran, die Überreste des städtebaulich wichtigen Baudenkmals nicht weit weg vom Rathaus zu sichern und die verlorenen Teile zu rekonstruieren. Demnächst wird man vor Ort sehen, dass sich etwas bewegt.

