Augsburg

06:00 Uhr

Im diesem Repair-Café in Augsburg retten Tüftler viele Dinge vor dem Müll

Im Repair-Café in Pfersee werden alte Erinnerungsstücke wieder heil gemacht. David Scharlach repariert eine Pfaff 96 aus den 60er Jahren.

Plus Im Repair-Café in der Arche im Sheridanpark treffen sich Bastler und Menschen, die etwas zu reparieren haben. Gemeinsam wird so manches Stück gerettet.

Von Fridtjof Atterdal

Die Pfaff 96 Nähmaschine von Christine Kießling hat eine lange Geschichte. Mit 19 Jahren angeschafft aus dem Verkaufserlös ihres ersten Autos, einem Fiat 500, hat ihr die Nähmaschine ein Leben lang gute Dienste geleistet. Jetzt steht die 72-Jährige mit dem guten Stück im Repair-Café im Sheridanpark und hofft, dort jemanden zu finden, der der Maschine wieder Leben einhaucht. "Klar ist sie alt, aber ich hänge eben daran", sagt die Rentnerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen