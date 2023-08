Nachts sprühen die Funken: Diese Männer sind im Einsatz für die Straßenbahn

Von Jan Kandzora - 19. August 2023 Artikel anhören Shape

Schweißer der Stadtwerke Augsburg reparieren und warten die Gleise der Straßenbahnen, wenn die meisten Menschen schlafen. Es ist eine Tätigkeit, die nachts auffällt.

Als Oswald Schöll das Schweißgerät kurz beiseite legt und auf der Ladefläche des Kleinlasters hinter ihm klettert, um etwas zu holen, liegt ein intensiver Geruch in der Luft, eine Mischung aus geschmolzenem Metall und weiteren Stoffen. Ob er ihn noch wahrnimmt? Er lächelt kurz, ehe er antwortet. "Schon", sagt er, dann geht er wieder an die Arbeit, verschwindet hinter einem Schweißhelm und einer kleinen Schutzwand. Der Schweißer sowie seine Kollegen Abdurrahman Göksu und Manuel Aleiter sind an diesem Tag für die Stadtwerke am Moritzplatz im Einsatz, oder besser: in dieser Nacht.

Um kurz nach 20.30 Uhr geht es los, da fahren Schröll und seine Kollegen mit dem Kleinlaster vor, auf dessen Anhänger ein Stromaggregat geladen ist. Die drei Schweißer schauen sich die Gleise, die sich von Moritzplatz in Richtung der Maximilianstraße ziehen, genau an, aber nur kurz. Für Laien sind die Unterschiede im Stahl kaum sichtbar, doch Schöll und seine Kollegen erkennen sie auf den ersten Blick; sie sind erfahren, lange brauchen sie nicht zur Vorbereitung. Sie reinigen die Gleise mit einem Gebläse, schleifen sie mit einer speziellen Maschine, ein seltsames Gerät mit zwei Reifen und verschiedenen Scheiben; sie vermessen die Schienen mit einem Spurmaß, wärmen sie mit einem Brenner an. Schweißen. "Hier am Moritzplatz", sagt Schöll, "fahren zwei Linien drauf, die Belastung der Gleise ist hoch".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .