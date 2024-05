Im Flößerpark besteht künftig eine Leinenpflicht für Hunde

Eine Leinenpflicht gilt zwischen Ulrichsbrücke und Wasserspielplatz. Bei Verstößen gibt es ein Ordnungsgeld. Noch vor Jahren scheiterte ein ähnliches Vorhaben.

In der Grünanlage am Flößerpark zwischen Ulrichsbrücke und dem Wasserspielplatz in Lechhausen gilt künftig eine Leinenpflicht für Hunde. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, habe es zuletzt konkrete Vorfälle gegeben, bei denen Erholungsuchende in der Grünanlage und teilweise auch auf den Spielplätzen durch freilaufende Hunde geschädigt, gefährdet oder belästigt worden seien. Die Gegend ist bei Spaziergängern, Hundebesitzern und Kindern mit Familien sehr beliebt. Deshalb sei zuletzt das Konfliktpotenzial gestiegen. Die Stadt greift nun durch.

"Wir haben bislang weitestgehend auf die Durchsetzung einer Leinenpflicht innerhalb städtischer Grünanlagen verzichtet. Da es um die Sicherheit und Gesundheit von Bürgern geht, musste die Stadt entsprechend reagieren", erklärte Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Schilder an den Eingängen zur Grünanlage Flößerpark sollen Passanten künftig auf die Leinenpflicht aufmerksam machen. Diese würden noch im Mai angebracht, so die Stadt. Nach dem Anbringen der Schilder bestehe eine vierwöchige Übergangsfrist. In dieser Zeit gebe es bei Verstößen nur eine mündliche Verwarnung. Anschließend werde ein Ordnungsgeld von 50 Euro verhängt. Das generelle Hundeverbot auf Spielplätzen bleibe unverändert bestehen.

Stadt Augsburg scheiterte 2019 mit Prüfung einer Leinenpflicht für Hunde

In Augsburgs Grünanlagen und Parks gibt es keine allgemeine Leinenpflicht. Damit das so bleibt, wirbt die Stadt mit einer Schilderaktion unter dem Titel #BitteDanke für ein respektvolles Miteinander. Die Empfehlungen hat die Stadt mit der Interessensgemeinschaft WAUXburg erarbeitet. Die Schilder appellieren auf gegenseitige Rücksichtnahme sowie an die Hundebesitzer, den Kot ihrer Vierbeiner in einem dafür vorgesehenen Beutel zu entsorgen. Der Wittelsbacher Park macht den Anfang, noch in diesem Jahr sollen Beschilderungen in weiteren öffentlichen Parks und Grünanlagen folgen.

Mit der Leinenpflicht im Flößerpark geht die Stadt nun einen weitreichenden Schritt. Wie schwer es ist, eine Leinenpflicht gegen Hundebesitzer durchzusetzen, erfuhr Erben vor rund fünf Jahren. Damals wollte der Umweltreferent eine Leinenpflicht für Hunde im Naturschutzgebiet Stadtwald lediglich prüfen lassen. Die Folge waren zig Mails empörter Hundebesitzer an Stadträte mit der Forderung, die Pläne zurückzunehmen. Die entsprechende Sitzung des Umweltausschusses wurde von rund 40 wütenden Hundebesitzern besucht. Schließlich scheiterten die Pläne, eine Mehrheit des Gremiums sprach sich gegen die Prüfung einer Leinenpflicht aus.

