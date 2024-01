Im Fokus: Was junge Menschen in Augsburg antreibt

Von Arne Seyffert, Michael Stelzl - 11:52 Uhr Artikel anhören Shape

Jugend ohne Rückgrat? Dieser Vorwurf trifft auf die meisten jungen Menschen nicht zu. Wir stellen sechs junge Menschen aus Augsburg vor, die sich besonders engagieren.

Der jungen Generation wird oft vorgeworfen, sich zu stark für ihre Freizeit zu interessieren. Denn kürzere Arbeitszeiten werden beliebter. Vom Handwerk über Ehrenamt bis zum Start-Up: Diese sechs jungen Augsburgerinnen und Augsburger zeigen, dass sie für etwas brennen.

Pauline Walcher Pauline Walcher - Maßschneiderin am Theater Foto: Silvio Wyszengrad

"Die Leidenschaft zum Beruf gemacht": Pauline Walcher, 23

„Ich habe mir schon immer gedacht, warum werde ich nicht Schneiderin? Alles, was mit Kreativität zu tun hat, fand ich schon immer spannend. Mit 13 Jahren konnte ich nähen, bald kam dann das Häkeln hinzu. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aus diesem Grund habe ich eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin am Staatstheater Augsburg absolviert und befinde mich inzwischen in meinem Gesellenjahr.

