Im Januar geht es in der Messe wieder ums Jagen und Fischen

Wer sich für Jagd, Fischerei und Outdoor-Themen begeistert, auf den wartet wieder die „Jagen und Fischen“. Vom 17. bis 19. Januar 2025 startet die Messe auf dem Augsburger Messegelände in ihre nächste Saison. Unter dem Motto „Natur erleben“ bietet die „Jagen und Fischen“ laut Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm, das die unmittelbare Verbindung zwischen Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellen will.

Dazu gehören auch in diesem Jahr verschiedene Erlebniswelten. Bei der Erlebniswelt Jagen dreht sich alles um das Wildschwein. Die Erlebniswelt Jagdgebrauchshunde zeigt mit Vorführungen über 50 Hunderassen im Einsatz. Die Erlebniswelt Fischen demonstriert den Einfluss des Klimawandels auf den Lebensraum Gewässer und welche Auswirkungen dieser auf die Artenvielfalt hat. Ergänzt wird das Programm durch Aussteller zu den Themen, Vorträge und Foren sowie zwei Showküchen mit den Schwerpunkten Fisch und Wild.

Icon Galerie 39 Bilder Die Messe Jagen und Fischen ist Treffpunkt für Jäger, Angler, Sport- und Bogenschützen in Augsburg. Am Eröffnungstag war der Andrang groß.

Die Messe, so der Veranstalter, ist ein Angebot für die ganze Familie. Neu in diesem Jahr: Mit einem Entdecker-Guide können Kinder und Familien schnell herausfinden, welche Programmpunkte und Aktivitäten für die Kleinen geboten werden.

Wer online sein Ticket für die „Jagen und Fischen“ kauft, spart

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Wer sich bis 22. Dezember ein Ticket sichert, erhält einen Vorzugspreis. Erwachsene bezahlen dann zehn Euro. Später werden für ein Online-Ticket 13 Euro fällig. Familien mit einem Kind über 14 Jahren bezahlen als Frühbücher 25 statt 31 Euro. Karten an der Tageskasse sind teurer als ein Onlineticket. Kinder bis 14 Jahre sind grundsätzlich kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.jagenundfischen.de.