Im Kräutergarten in Augsburg findet man Ruhe und frische Kräuter

Das Areal am Roten Tor ist ein Geheimtipp, um abzuschalten. Kräuter in kleiner Menge dürfen mitgenommen werden.

Augsburg hat viele Ausflugsziele im Angebot. Wer Trubel mag, ist sicherlich am Kuhsee an der richtigen Adresse. Wer dagegen die Ruhe schätzt, steuert den Hofgarten in der Nähe des Doms an. Ebenfalls ein Ort der Stille ist der Kräutergarten am Roten Tor. Einige Bänke laden zum Verweilen ein. Im Kräutergarten gibt es gerade jetzt viele Blumen, Pflanzen und Kräuter zu entdecken. Kleine Hinweisschilder informieren über die Kräuter. Das Besondere: Für den Eigenverbrauch dürfen kleine Mengen an Kräutern mitgenommen werden. Sie sollen nicht herausgerissen werden, sondern vorsichtig mit Messer oder Schere abgetrennt werden. Der Kräutergarten ist eingezäunt. Am Abend wird das Eingangstor geschlossen, in der Früh wird es geöffnet.