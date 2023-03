Augsburg

07:44 Uhr

Noch zwei Monate: So kommen Stadtwerke-Kunden ans 49-Euro-Ticket

Plus Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket, in einem Monat soll der Verkauf auch in Augsburg starten. Noch sind aber einige Fragen offen. Für wen sich der Kauf lohnen wird.

Von Stefan Krog

Zwei Monate vor der Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai laufen bei den Augsburger Stadtwerken die Vorbereitungen für den Vertrieb. Am 3. April, also in einem guten Monat, soll der Verkauf beginnen. Der Bund hatte ursprünglich eine rein digitale Lösung gewünscht, inzwischen sind aber auch andere Möglichkeiten im Gespräch. "Wir wollen, dass auch diejenigen, die kein Smartphone zur Verfügung haben, die Möglichkeit zum Kauf des Tickets bekommen", so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Für eine Übergangsphase bis zum Ende des Jahres soll es bundesweit eine Plastikkartenlösung geben. Einige Fragen zum neuen Ticket sind noch offen, einiges steht aber auch schon fest - hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

