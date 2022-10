Augsburg

Im Augsburger Nahverkehr lässt die Masken-Disziplin nach

Plus In Bus und Tram gilt weiter Maskenpflicht. Die Verweigerer-Quote ist auf drei Prozent gestiegen. Bei manchen Fahrgästen sinkt die Akzeptanz, andere fordern mehr Kontrollen.

Von Stefan Krog

In Bussen und Straßenbahnen sind zuletzt - ungeachtet steigender Corona-Infektionszahlen - mehr Fahrgäste ohne Maske unterwegs. Die Stadtwerke gehen aufgrund stichprobenartiger Kontrollen aktuell von drei Prozent aus. Im Schülerverkehr am Morgen sei die Quote etwas höher. Im Frühjahr/Sommer sei der Anteil der Fahrgäste ohne Maske bei etwa einem Prozent gelegen, so die Stadtwerke. "Nachdem die Maskenpflicht in fast allen anderen Bereichen, zuletzt sogar in Flugzeugen, gefallen ist und nur noch im öffentlichen Nahverkehr und Arztpraxen gilt, nimmt die Bereitschaft ab", so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg.

