Im Naturfreibad in Haunstetten ist die Badesaison noch nicht vorbei

Es gibt einige Stammgäste, die gerne ihre Runden schwimmen. Der Betrieb dauert bis 30. September.

Die städtischen Freibäder in Augsburg haben geschlossen, die Hallenbadsaison ist eröffnet. Schwimmen im Freien ist dennoch möglich, denn Seen und Kanäle sind nach wie vor eine Option. Und da gibt es auch ein Freibad, das noch bis Samstag, 30. September, geöffnet hat. Es liegt im Süden des Stadtgebiets: Das Naturfreibad in Haunstetten hat treue Stammgäste.

Jaqueline Birkenseer sitzt im Naturfreibad Haunstetten an der Kasse und misst täglich die Wassertemperatur. Foto: Peter Fastl

Ralf Pischel gehört dazu. Regelmäßig nutzt er das Angebot, sagt der Familienvater. Erfreulich sei, dass im Bad in Haunstetten die Saison länger dauere als in den städtischen Freibädern - und man kennt sich in Haunstetten. Jaqueline Birkenseer sitzt im Naturfreibad an der Kasse. Sie misst täglich die Wassertemperatur, die zur Zeit 19 Grad beträgt.

Ein Verein betreibt das Naturfreibad in Haunstetten

Das Naturfreibad Haunstetten wird seit dem Jahr 2011 vom gemeinnützigen Verein Naturfreibad Haunstetten betrieben. Er hat das Bad von der Stadt gepachtet. Der Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder. Der Überschuss nach Abzug der Betriebskosten fließt in die Sanierung und Verschönerung des Bades, heißt es. Mit dem Verlauf der Freibadsaison 2023 sind die Verantwortlichen sehr zufrieden. "Es lief sehr gut", sagt Georgia Riedle.

