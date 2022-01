Augsburg

Im Park neben der Staatsbibliothek fallen jetzt viele Bäume

Umfangreiche Baumfällungen werden für den Anbau der Staats- und Stadtbibliothek in der Schaezlerstraße nötig.

Plus Für die Erweiterung der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek beginnen am Dienstag die ersten Arbeiten. Zunächst müssen Bäume weg - doch die Pläne lassen hoffen.

Von Eva Maria Knab

Bis zum Spatenstich für den neuen Anbau der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek wird es noch eine Weile dauern. Diesen Dienstag starten jedoch die Vorarbeiten für das umfangreiche Modernisierungsvorhaben des Freistaats. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, müssen in dem kleinen Park zwischen dem historischen Bibliotheksgebäude an der Schaezlerstraße und der alten Stadtbücherei an der Gutenbergstraße zahlreiche Bäume und Büsche gefällt werden. Der weitgehende Kahlschlag mitten im Stadtzentrum soll aber nicht von Dauer sein. Im Gegenteil.

