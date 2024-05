Augsburg

vor 16 Min.

Im Augsburger "Puppenkisten"-Quartier entstehen die ersten Häuser

Im Baugebiet an der Wernhüterstraße in Lechhausen sind die Straßen nach Puppenkisten-Charakteren benannt.

Plus In Lechhausen liegt eines der letzten Neubauviertel, in denen großflächig Einfamilienhäuser vorgesehen sind. Die Stadt vergibt Grundstücke nach dem Familienmodell.

Von Stefan Krog

Zwischen den wenigen Einfamilienhäusern, die schon stehen oder gerade in Bau sind, erstrecken sich noch Wiesen und Rapsfelder. Doch in absehbarer Zeit dürften im Lechhauser Neubaugebiet an der Stätzlinger Straße in Augsburg die Parzellen bebaut werden. Insgesamt ist auf den früheren Ackerflächen zwischen Lechhausen und der St.-Antonsiedlung Platz für 150 Grundstücke, auf denen insgesamt 350 Wohneinheiten entstehen sollen. Das Neubaugebiet, dessen erste Planungen schon Jahrzehnte zurückreichen, dürfte in absehbarer Zeit das letzte auf Augsburger Stadtfläche sein, auf dem großflächig Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen - in den neueren Bebauungsplänen ist, um sparsam mit dem Boden umzugehen, fast ausschließlich Geschosswohnungsbau vorgesehen. Gefragt sind die Einfamilienhaus-Grundstücke in der Stadt gleichwohl.

Neubaugebiet in Augsburg: Zweiter Abschnitt ab 2025 in der Vermarktung

Der Ravensburger Grundstücksentwickler Infracommun Senn, der das Neubaugebiet entwickelte und die Grundstücke verkauft, spricht von einer guten Nachfrage, die das Angebot bei Weitem übertroffen habe. Die 90 Grundstücke des ersten Bauabschnitts sind bereits verkauft. Für den Bau sind die Käufer selbst verantwortlich. Zwar fiel der angepeilte Baubeginn bei manchen Käufern in die Zeit der deutlichen Steigerung bei den Kreditzinsen, es habe aber keine Rückabwicklung von Grundstückskäufen gegeben, so Infracommun Senn. Im Gegenteil habe man weiterhin Anfragen zum Kauf. Das Unternehmen kündigt an, frühestens im Herbst mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts zu beginnen. Die verbleibenden 60 Grundstücke werden voraussichtlich ab Anfang 2025 vermarktet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen