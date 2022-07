Augsburg

11:19 Uhr

Im Schatten des "Geisterhauses": Wie Geschäftsleute am Schmiedberg leiden

Die große Immobilie am Schmiedberg in Augsburg ist die wohl prominenteste und bekannteste Bauruine der Stadt,

Plus Die wohl bekannteste Bauruine Augsburgs rottet seit Jahren vor sich hin. Nun soll das Gebäude verkauft worden sein. Geschäftsleute beklagen sich über die Situation.

Von Jan Kandzora

Das "Geisterhaus" am Schmiedberg befand sich die vergangenen Jahre in keinem guten Zustand, und doch lässt sich sagen: So schlecht wie derzeit war er wohl noch nie. Von außen betrachtet ist so ziemlich alles marode an dem nicht auch nur ansatzweise fertiggestellten Gebäude, das an einer zentralen Straße der Augsburger Innenstadt steht. Dort, wo es eine Fassade gibt, wirft sie teils Blasen, in der umzäunten Baustelle liegen alte Materialien herum, dazu abgebröckelter Putz und jede Menge Müll, den irgendwer reingeschmissen hat. "Es ist grausam", sagt Gerald Kastner vom Antiquariat Klerk, der aus dem Schaufenster seines Arbeitsplatzes am Schmiedberg die wohl prominenteste Bauruine der Stadt in voller Pracht betrachten kann. Oder muss, je nach Sichtweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen