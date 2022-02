Augsburg

vor 32 Min.

Werden im Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße Bewohner vernachlässigt?

Plus Das Seniorenheim in Augsburg hat sich der Nächstenliebe verschrieben. Doch es sollen Zustände herrschen, die damit wenig zu tun haben. Droht eine Schließung?

Man orientiere sich an der goldenen Regel der Nächstenliebe, wird auf der Internetseite des Augsburger Seniorenheims Ebnerstraße angepriesen. "Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst", steht da in großen Buchstaben. Der Leitspruch hat möglicherweise aber nur wenig mit der Realität zu tun. In dem Pflegeheim in Augsburgs Stadtteil Oberhausen soll es massive Missstände bei der Pflege betagter Bewohnerinnen und Bewohner sowie bei der Hygiene geben. Nun droht eine Schließung der Einrichtung mit 140 Plätzen. Es ist nicht das erste Mal, dass die "Ebnerstraße" in die Schlagzeilen geriet. Seit einigen Monaten ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen