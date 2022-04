Im Tierheim werden immer mehr Tiere von Geflüchteten versorgt

21 Haustiere von ukrainischen Familien haben bislang im Augsburger Tierheim eine Impfung bekommen. Weitere Notunterkünfte bei Privatleuten werden gesucht.

Mittlerweile wird das kostenlose Angebot des Tierschutzvereins zur Erstversorgung von Tieren aus der Ukraine rege angenommen. "Regelmäßig wird an Freitagen und, je nach Bedarf, auch an deren Tagen geimpft", sagt Geschäftsführerin Sabina Gassner. Bis Ende vergangener Woche seien 21 Tiere behandelt worden - im Tierheim, aber auch bereits in einer Notunterkunft in Untermeitingen. Bis Mitte Mai sei jeder Termin ausgebucht. Vier Tiere wurden aufgenommen, drei Hunde und eine Katze, ein Hund wurde inzwischen wieder geholt.

Auch der Bedarf an Futter und Transportboxen sei recht groß, so Gassner. Der Tierschutzverein liefere auf Anfrage auch an Sammel- und Notunterkünfte. "Wir rechnen darüber hinaus mit einem steigenden Bedarf an Pflegestellen, meist kurzfristig und auch von kurzer Dauer", sagt die Geschäftsführerin.

Kinder aus der Ukraine vermissen ihre Haustiere

Die Flüchtlinge trennen sich nach ihren Beobachtungen nur unter großem Schmerz von ihren Tieren. "Besonders für die Kinder aus der Ukraine ist das sehr schwer", sagt Gassner. Sie befürchten, ihren tierischen Freund auch noch zu verlieren. Eine Katze oder ein Hund seien in dieser schweren Zeit für die Familien ein großer Trost. Der Tierschutzverein bittet Tierfreunde mit Platz und Zeit, sich zu melden, wenn sie ein Tier bei sich aufnehmen können. Angebote sind unter info@tierschutz-augsburg.de möglich. (eva)

Mehr über die Arbeit des Augsburger Tierschutzvereins erfahren Sie auch in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt", in dem die Geschäftsführerin Sabina Gassner kürzlich zu Gast war.