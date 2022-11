Im Tramtunnel unter dem Hauptbahnhof liegen jetzt alle Gleise

1150 Meter Gleise für die Straßenbahnen sind im Augsburger Bahnhofstunnel verlegt worden. Bis die Bahnen dort auch regulär fahren, dauert es aber noch etwas.

Die Augsburger Stadtwerke sprechen von einem "weiteren Meilenstein". Im Straßenbahntunnel, der den Hauptbahnhof unterquert, sind nun alle Gleise verlegt. Künftig sollen unter dem Bahnhof die Straßenbahnen halten, dadurch soll der Wechsel zwischen Tram- und Zugverkehr einfacher und komfortabler werden. Allerdings gibt es Verzögerungen: Der geplante Fertigstellungstermin im Sommer 2023 lässt sich nicht halten. Aktuell gehen die Stadtwerke davon aus, dass die unterirdische Haltestelle im April 2024, spätestens aber bis August 2024 von den Bahnen angefahren werden kann. Die seit Jahren gesperrte Bahnhofshalle und der neue Fußgängertunnel mit Rolltreppen und Aufzügen sollen wie geplant im August 2023 geöffnet werden.

Der Grund für die Verzögerung sei laut Stadtwerke Lieferengpässe bei Spezialmaterial, etwa bei besonderen Kabeln. Trotz der Verzögerungen nehmen Tunnel, Straßenbahnhaltestelle und die Zwischenebene für Fußgänger unter dem Hauptbahnhof aber immer mehr Gestalt an. Im 450 Meter langen Straßenbahntunnel mit Haltestelle und Wendeschleife wurden insgesamt 1150 Meter Gleise verlegt. An der Tunnelrampe in der Halderstraße werden die Gleise künftig an das bestehende Straßenbahnnetz andocken. Auch die Oberleitungen für die Stromversorgung der Wagen seien inzwischen laut Stadtwerken weitgehend fertig, bis Jahresende sollen die Arbeiten auch hier ganz erledigt sein. Bis auch die unterirdische Haltestelle fertig ist, dauert es aber noch.

Umbau mit Tramtunnel: Am Augsburger Hauptbahnhof gibt es künftig drei Ebenen

Zehn Rolltreppen verbinden künftig die Straßenbahnhaltestelle in rund 13 Metern Tiefe mit der sogenannten Verteilerebene, die sieben Meter unter der Erde liegt, und den Bahnsteigen an der Oberfläche. Auch in das historische Empfangsgebäude führt dann eine Rolltreppe. Die meisten Rolltreppen sind bereits eingebaut, bis im nächsten Frühjahr sollen sie vollständig fertig sein. Auch die Schächte für die Aufzüge, die für eine barrierefreie Verbindung zwischen den Ebenen sorgen sollen, sind fertig. Die Aufzüge würden rechtzeitig zur Eröffnung der Empfangshalle und der Verteilerebene im August 2023 einsatzbereit sein, kündigen die Stadtwerke an. Ebenfalls genutzt werden könne dann auch der neue Fußgängertunnel von Westen aus dem Thelottviertel in den Hauptbahnhof.

Zehn Rolltreppen gibt es künftig – die meisten sind bereits eingebaut worden. Foto: Thomas Hosemann

Länger wird es noch dauern, bis eine Straßenbahn den Bahnhof komplett unterquert und dann weiter in Richtung Westen fährt. Zur Eröffnung des Tunnels werden die Linien 3 und 4 unter dem Hauptbahnhof halten – und dort auch wenden. Die Linie 6 soll einmal vom Tunnelausgang im Westen weiter nach Pfersee fahren – doch weil das Genehmigungsverfahren für die Trasse noch läuft, wird das wohl frühestens 2026 der Fall sein. Bis dahin müssen die Straßenbahnen weiter die Pferseer Unterführung nutzen. Ob und wann die geplante neue Linie 5 über die Ackermann-Straße in Richtung Uniklinik kommen wird, ist noch offen.

