Im Tunnel nahe der City-Galerie sorgt Baustelle für Behinderungen

Autofahrer aufgepasst: In Augsburg beginnen einige neue Baustellen. Dies teilt die Stadt mit. Betroffen ist unter anderem der Nagahama-Allee-Tunnel nahe der City-Galerie.

Wie das Mobilitäts- und Tiefbauamt informiert, finden von Montag, 17. März, bis Freitag, 21. März, Wartungsarbeiten statt. Die Arbeiten erfolgen täglich ab 20 Uhr. Sie dauern bis 5 Uhr in der Früh. Während dieser Zeit ist abwechselnd nur eine Spur je Fahrtrichtung befahrbar.

In der Jesuitengasse haben unterdessen Arbeiten zur Verlegung einer Fernwärmeleitung gestartet. Die Straße muss deshalb im Einmündungsbereich der Kreuzung zur Alten Gasse gesperrt werden. Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Zugänge zu Grundstücken bleiben erhalten. Die Arbeiten dauern bis Mitte Mai.

Bauarbeiten beginnen in der Jakobervorstadt

In der Straße Lauterlech in der Jakobervorstadt finden ab Montag, 17. März, ebenfalls Arbeiten an einer Fernwärmeleitung statt. Betroffen ist der Kreuzungsbereich Henisiusstraße und Franziskanergasse. Der genannte Bereich kann von Autofahrern nicht passiert werden, so die Stadt. Eine örtliche Umleitung sei ausgeschildert. Bis Ende Mai soll anders fertig sein.

In der Virchowstraße werden ab Montag, 17. März, zwei neue Bushaltestellen gebaut. Deshalb muss die Fahrbahn auf Höhe der Einmündung Semmelweisstraße halbseitig gesperrt werden, heißt es. Während der gesamten Dauer der Arbeiten bleibt die Zufahrt zum Medizincampus geöffnet. Die Arbeiten dauern bis Mitte Juni.