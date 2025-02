„Von euch auf keinen Fall“: Parteien stellen sich in Augsburg dem Winterwahlkampf

Magnus Trinkwalder ist einiges gewohnt. Am Samstagmittag steht er im eisigen Wind am Martin-Luther-Platz und verteilt Flyer für die Grünen. „Darf ich Ihnen etwas mitgeben?“, fragt er einen vorbeieilenden Passanten. „Von euch auf keinen Fall“, entgegnet dieser. „Schönen Tag“, ruft Trinkwalder hinterher. „Das geht noch“, sagt er anschließend. „Manchmal sagen mir Leute auch, dass wir Grünen abgeschoben gehören.“ Bei der nächsten Passantin hat Trinkwalder mehr Glück. Sie lobt die Grünen und Robert Habeck in höchsten Tönen und erklärt, sie werde die Partei definitiv wählen. „Die Wahl polarisiert enorm“, sagt Trinkwalder. Dabei ist es vor allem ein Thema, das den Menschen auf den Nägeln brennt.

