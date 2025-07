Im Wertach-Viertel wird die Straße zum Aufenthaltsort

Manche Augsburger Viertel wie Oberhausen sind dicht bewohnt und verfügen außer der Wertach, die sich durch den Stadtteil schlängelt, kaum über Begrünung. Damit die Anwohner dort trotzdem im Sommer gut über die Runden kommen, gibt es bis 3. August das Modellprojekt Sommerstraße im Bereich Rechts der Wertach. Abschnitte der Mittelstraße zwischen Wiesenstraße und Theresienstraße dienen Anwohnern zu diesem Zeitpunkt als Treffpunkt auf Zeit und als Zuflucht vor der Hitze.

Startpunkt der Klimaoase Rechts der Wertach war laut Quartiersmanager Jan Weber-Ebnet ein Nachbarschaftsfest, das es aber schon vor Corona gab und an das das Klima-Modell-Quartier anknüpft: Immer mit dem Ziel im Kopf, den heißesten Monat des Jahres für alle erträglicher zu machen. Langfristig seien laut Weber-Ebnet Umbaumaßnahmen in dem Viertel geplant. Bis dahin gestalten Vereine wie Tür an Tür und der Verein Qualle (Quartier für alle) sowie die Oase Sport und Freizeit die Mittelstraße für einen Monat um. Aufgebaut ist eine kleine Bühne, auf der es wöchentlich ab Donnerstag bis ins Wochenende hinein Auftritte gibt. Außerdem ein Saloon mit Bänken aus Europaletten sowie einige Beete mit Gemüsepflanzen und weiteren Sitzen.

Klimaoase in Augsburg-Oberhausen: Zuflucht vor der Hitze

Das Projekt werde in der Nachbarschaft gut angenommen, sagt Weber-Ebnet. Auf der Eröffnungsfeier seien rund 100 Menschen gewesen und auch abends fänden sich Menschen zusammen, um miteinander zu ratschen. Ein Musiker aus der Nachbarschaft habe sich schon für einen Auftritt angemeldet. Nur sehr vereinzelt gebe es Stimmen, die beklagten, dass sie nicht vor der Tür parken könnten. De facto fallen jedoch vier Parkplätze für einen Monat weg, wie Weber-Ebnet sagt. Das sei leicht zu kompensieren. Auch ein Lastenrad und Car-Sharing-Optionen gebe es in der Nähe. Die Mittelstraße eigne sich für das Projekt Klimaoase besonders, weil dort ohnehin schon Bäume stehen. Über die Aktion seien die Anwohner bereits im April informiert worden. Die meisten fänden das Projekt gut, so Weber-Ebnet.