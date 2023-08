Augsburg

Immer mehr Fälle: Einbrecher nehmen Augsburger Gaststätten ins Visier

In Augsburg sind zuletzt Gaststätten verstärkt ins Visier von Einbrechern geraten. Die Kripo ermittelt auch zu einem Einbruch in der Kulperhütte von Wirt Oliver Hüttenmüller.

Plus Einbrüche in Augsburger Gaststätten häufen sich aktuell. Wegen der Urlaubssaison? Wie die Polizei die Situation bewertet – und wie betroffene Wirte reagieren.

Nurhan Duman sagt von sich, sie sei eigentlich eine Frau, die keine Angst hat. Auch dann nicht, wenn sie abends allein in ihrer Pizzeria Il Tramonto sei, Koch und Kellner längst heimgeschickt habe. Doch seit einem Anruf an einem Samstagmorgen hat sich etwas verändert. Die Polizei war dran, sie erreichte die Wirtin im Urlaub – mit einer beunruhigenden Mitteilung: In ihre Pizzeria sei eingebrochen worden. "Ich werde das überwinden", sagt Duman, die die Gaststätte am Vereinsgelände der DJK Lechhausen seit 2020 betreibt. "Aber ein bisschen Angst habe ich jetzt schon." Und damit ist sie wohl nicht allein – weil sich Einbrüche in Augsburger Gaststätten derzeit auffällig häufen.

Die Zahlen für das laufende Jahr sind noch vorläufig, doch grundsätzlich sind Einbrüche in Gastronomie-Betrieben vergleichsweise selten. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage mitteilt, wurden in diesem Jahr im Stadtgebiet Einbrüche in hoher dreistelliger Zahl angezeigt – nur in 2,7 Prozent der Fälle waren Gastronomie-Betriebe betroffen. Auch in den vergangenen drei Jahren lag der Anteil im Bereich zwischen einem und drei Prozent. Doch aktuell scheinen entsprechende Vorfälle zuzunehmen, die Kriminalpolizei beschäftigte sich zuletzt mit einer Vielzahl von Fällen.

