Immer mehr Fälle: Polizei warnt vor Handtaschen-Diebstählen und gibt Tipps

Im gesamten Raum Augsburg häufen sich derzeit Handtaschendiebstähle in Supermärkten. Wie die Täter vorgehen – und welche Ratschläge die Polizei gibt.

Im Raum Augsburg häufen sich derzeit Handtaschen-Diebstähle in Supermärkten. Aktuell berichtet die Polizei von drei Fällen allein am vergangenen Mittwoch. In Lechhausen etwa war eine 63-Jährige in einem Supermarkt in der Meraner Straße, als um etwa 11.30 Uhr ein bislang Unbekannter offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit nutzte. Er entwendete ihren Geldbeutel aus der Handtasche, was die Frau erst später bemerkte. Laut Polizei entstand ein Beuteschaden von mehr als 200 Euro.

Polizei meldet Diebstähle aus Handtaschen in Augsburger Supermärkten

Rund 50 Euro ärmer ist eine 83-Jährige, die gegen 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße einkaufen wollte. Noch im Geschäft bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden war. In der Hagenmähderstraße in Stadtbergen wurde eine 83-Jährige Opfer eines Handtaschendiebstahls. Hier griff ein Unbekannter in die Handtasche, die die Frau im Einkaufswagen gelassen hatte. Hier liegt der Beuteschaden bei gut 100 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Diebstahls – und gibt folgende Tipps: