Immer mehr Jugendliche betroffen: Wenn das Handy zur Waffe wird

Gewaltvideos, Hakenkreuze, Kinderpornografie: Auf den Smartphones vieler Jugendlicher landen kriminelle Inhalte. Was Richter und Schulen in Augsburg erleben.

Ein falscher Klick, ein falsches Weiterleiten, manchmal einfach nur eine Mitgliedschaft in den falschen WhatsApp-Gruppen - und schon können auf dem eigenen Smartphone Inhalte landen, die mindestens fragwürdig, oft auch kriminell sind. Gewaltvideos, Hakenkreuze, Kinderpornografie sind nur drei Beispiele von Fällen, mit denen sich die Staatsanwaltschaften beschäftigen. Und das immer häufiger. Denn gerade unter Jugendlichen können sich solche Inhalte rasend schnell verbreiten - mit weitreichenden Konsequenzen für die Verbreiterinnen und Verbreiter, aber auch Adressatinnen und Adressaten. Rose Oelbermann, Jugendrichterin am Augsburger Amtsgericht, kann davon ein Lied singen.

Die Richterin hatte außergewöhnlichen Besuch an diesem Donnerstag. Nicht Angeklagte, Anwältinnen und Zeugen versammelten sich vor ihren Augen im Strafjustizzentrum, sondern eine neunte Klasse der Friedrich-Ebert-Mittelschule in Göggingen. Die Schülerinnen und Schüler waren gekommen, um mit Rose Oelbermann, Amtsgericht-Präsident Franz Gürtler und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Anlass war die bayernweiten Präventionskampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe", die den bekannten Influencer Falco Punch zum Aushängeschild hat.

Im Strafjustizzentrum diskutierten Schülerinnen und Schüler mit Jugendrichterin Rose Oelbermann, Amtsgericht-Präsident Franz Gürtler und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich. Foto: Silvio Wyszengrad

Augsburger Jugendrichterin: Verbreitung von Kinderpornografie ein Problem

Als Jugendrichterin befasst sich Oelbermann mit vielen Facetten des Problems. Sie nennt einen "klassischen" Fall, wie sie ihn so schon auch verhandelt habe: Eine Lehrerin war als Vertretung in einer Klasse, die einen internen Chat nutzte. Beim Gang durch die Reihen sah die Lehrerin auf einem der Tablets Hakenkreuze. Sie waren über den Klassenchat verbreitet worden. "Damit hat sich theoretisch die ganze Klasse strafbar gemacht", sagt Oelbermann. Denn häufig genüge es schon, strafbare Inhalte auf dem eigenen Gerät gespeichert zu haben. Dies gelte insbesondere auch für den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Bilder und Videos. "Sehr vielen ist gar nicht bewusst, dass sie sich damit strafbar machen", sagt die erfahrene Jugendrichterin. Wer entsprechende Inhalte bekomme, müsse sie mindestens löschen, bestenfalls auch einer Vertrauensperson oder der Polizei melden. Sie rate Jugendlichen dringend dazu, keine Nacktaufnahmen von sich selbst zu verschicken. Denn: "Das Internet vergisst nicht."

Auch an den Schulen ist das Phänomen inzwischen ein "permanenter Begleiter", wie Martin Hoser, Leiter der Friedrich-Ebert-Mittelschule sagt. Für die Schulen sei nicht immer einfach zu unterscheiden, an welchem Punkt sie sich "einmischen" sollten, schließlich reiche die Nutzung von Mobiltelefonen auch in die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler hinein. Grundsätzlich hätten sich Fälle, in denen das Smartphone zur Verbreitung fragwürdiger bis strafbarer Inhalte genutzt worden sei, aber spürbar gehäuft. Im vergangenen Jahr etwa habe eine Jugendliche die Handgreiflichkeit zweier Mitschülerinnen gefilmt und verbreitet. Als dies bekannt geworden sei, sei die Polizei in die Schule gekommen, um das Mobiltelefon der Schülerin sicherzustellen. Der Vorfall sei strafrechtlich verfolgt worden, das Mädchen habe die Schule inzwischen verlassen.

Die bayernweite Präventionskampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" hat den bekannten Influencer Falco Punch zum Aushängeschild.

Bayernweit läuft Kampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe"

Aus diesem Grund, betont auch Amtsgerichts-Sprecherin Simone Bader, sei es wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Es könne jeden treffen. Mehr Informationen zur Präventionskampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" finden Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern im Internet unter www.machdeinhandynichtzurwaffe.de.

