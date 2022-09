Immer mehr Kinder sind in Augsburg auch am Nachmittag in der Schule

In Augsburg ist die Nachfrage nach einem Betreuungsangebot an der Schule stark gestiegen. Warum der Bedarf in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird.

Rund 400 Mädchen und Jungen in Augsburg haben im neuen Schuljahr keinen Platz in einem Hort bekommen. Aktuelle Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche bei der Bewerbung um einen Platz in einer Ganztagsbetreuung an der Schule leer ausgegangen sind, liegen noch nicht vor. Eines aber kann Schulamtsleiter Markus Wörle bereits sagen: Das Interesse an den Angeboten ist gewaltig. Ein Überblick.

111 gebundene Ganztagsklassen an Augsburgs Grund- und Mittelschulen

An Augsburgs Grund- und Mittelschulen werden im neuen Schuljahr insgesamt 111 gebundene Ganztagsklassen eingerichtet, das sind zwei mehr als bisher. Davon entfällt mit 66 Klassen an 15 Standorten das Gros auf die Grundschule (Jahrgangsstufen 1 bis 4), an insgesamt zehn Mittelschulen werden in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 insgesamt 45 Ganztagsklassen angeboten. Nimmt man eine Klassenstärke von 20 zum Maßstab, werden insgesamt rund 2200 Schülerinnen und Schüler auf diese Weise betreut.

Die gebundene Ganztagsklasse zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder in aller Regel an vier Tagen von 8 bis 16 Uhr anwesend sind (nur Freitag ist mittags Schluss). Über den ganzen Tag hinweg wechseln Unterrichtsstunden mit Übungszeiten und sportlichen, musischen und künstlerischen Angeboten ab. Dazwischen wird ein Mittagessen angeboten.

Ganztagsbetreuung an der Schule: Je nach Angebot fallen Gebühren an

Eine weitere Variante sind die offenen Ganztagsgruppen, die flexibler sind, sodass das Kind am Nachmittag auch mal Zeit für private Freizeitbeschäftigungen, etwa im Sportverein, Zeit hat. Hier hat nach den Zahlen des Staatlichen Schulamts vor allem in der Grundschule die Nachfrage stark zugenommen. In 23 Bildungsstätten wurden fast 2000 Mädchen und Jungen angemeldet, im Vorjahr waren es noch 1713. Bei den Älteren in der Mittelschule mit insgesamt 374 Teilnehmenden sind die Zahlen leicht nach unten gegangen. Relativ stabil geblieben ist als dritte Variante die sogenannte Mittagsbetreuung, die 479 Mädchen und Jungen an sechs Grundschulen in Anspruch nehmen. Ebenso wie im Hort fallen auch hier Gebühren an, während die offene und gebundene Ganztagsbetreuung in der Regel bis auf das Mittagessen für die Familien kostenlos ist.

Aktuell werden rund 60 Prozent der gut 15.000 Grundschulkinder in Augsburg über den Unterricht hinaus versorgt. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 schrittweise in Kraft tritt, kommen auf die Stadt in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Laut Prognose wird der Bedarf auf 90 Prozent steigen. An der Mittelschule wird es diesen Anspruch nicht geben. Der Bedarf nach einer außerschulischen Betreuung nimmt ohnehin in den höheren Jahrgängen ab.

