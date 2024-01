Augsburg

Immer mehr Kita-Träger in Augsburg geraten in finanzielle Bedrängnis

Immer mehr Träger von Kitas geraten in Augsburg unter finanziellen Druck. In den katholischen Einrichtungen steigen die Elternbeiträge.

Plus Die katholischen Kitas in Augsburg müssen die Elternbeiträge spürbar erhöhen. Grund ist der Rückgang bei der Kirchensteuer. Und eine fehlende Vereinbarung mit der Stadt.

Von Katharina Indrich

133 Euro kostete ein Kindergartenplatz mit einer täglichen Buchungszeit von acht bis neun Stunden bis August im katholischen Lechpark-Kindergarten in Lechhausen. Zum September hat die Einrichtung der Pfarrei Unsere Liebe Frau die Elternbeiträge inflationsbedingt um 14 Prozent erhöht. Nur ein paar Wochen später flatterte den Eltern dann ein weiterer Brief ins Haus. Darin ging es um eine erneute Erhöhung, diesmal um 24 Prozent. Damit, erzählt ein betroffener Vater, müsste allein seine Familie für die Betreuung der beiden Kinder, die in Lechhausen zwei Einrichtungen der Kirche besuchen, mit 1000 Euro mehr im Jahr rechnen. Nach Elternprotesten hat die Pfarrei entschieden, die Erhöhung vorerst zu vertagen. Doch mittelfristig ist sie unumgänglich. Wie in vielen anderen katholischen Kitas in Augsburg auch.

48 der insgesamt 208 Kindertagesstätten in Augsburg sind in katholischer Trägerschaft. Damit ist die Kirche neben der Stadt, die ebenfalls 48 Einrichtungen betreibt, der größte Träger in Augsburg. Doch weil durch die weiterhin hohe Zahl an Kirchenaustritten die Einnahmen aus der Kirchensteuer perspektivisch schrumpfen, die Betriebskosten aber immer weiter steigen, sieht sich das Bistum nach Angaben von Günter Groll gezwungen, auch bei den Kitas zu sparen. Groll ist Chef des Kitazentrums St. Simpert, unter dessen Dach in Augsburg 30 große Einrichtungen organisiert sind. In der Vergangenheit, sagt er, habe man aus den Kirchensteuermitteln Bereiche wie die Besoldung, Versicherungskosten oder Personalverwaltungskosten bezuschusst. "Aber nachdem wir massive Rückgänge bei den Kirchenmitgliedern haben, können wir das nicht mehr in diesem Maß."

