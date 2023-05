Immer mehr Nachwuchs bei Augsburger Wildstörchen

Beim ersten Storchenpaar, das an der Augsburger Zoomauer brütet, sind schon seit längerem zwei Junge zu sehen. Nun öffnen sich auch im zweiten Nest hungrige Schnäbel.

Mitte Mai zeigte sich, dass die ersten Küken der Augsburger Wildstörche das schlechte Wetter in diesem Frühjahr gut überstanden haben. Nun ist auch das Geheimnis gelüftet, was im zweiten Nest an der Zoomauer vor sich geht - nämlich einiges.

Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz hat kürzlich drei muntere Storchenkinder entdeckt, die vom zweiten Augsburger Brutpaar aufgezogen werden. "Die drei Küken auf dem höheren Buchennest werden bei Sonnenschein vom diensthabenden Elternstorch vor der Sonne beschattet, bei Regen und nachts hudert jeweils ein Elternstorch die Jungen", teilt Mayer mit.

In Donau-Ries werden 100 Storchenpaare gezählt

Wenn der Nachwuchs gesund bleibt, könnten heuer insgesamt fünf junge Störche mit ihren Eltern in den Süden fliegen. Bei dahin bleiben aber noch zwei Monate Zeit, um bei einem Spaziergang außen an der Mauer entlang oder vom Inneren des Zoos aus die Aufzucht der jungen Wildstörche zu erleben. Im Augsburger Umland kann man derzeit viele weitere Weißstörche beobachten, wenn sie auf Wiesen nach Futter suchen. Im Landkreis Donau-Ries werden inzwischen 100 Storchenpaare gezählt.