Augsburg

11:50 Uhr

Immer mehr Packstationen: Was das den Kunden bringt – und was nicht

Bei den einen sind sie beliebt, andere ärgern sich darüber: die DHL-Packstationen. Hier eine Anlage in der Schaezlerstraße.

Plus Die Zahl der Packstationen in Augsburg ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die DHL forciert die Entwicklung, ein Filialpartner übt scharfe Kritik.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Bis vor wenigen Jahren kaum existent, erleben Packstationen seit geraumer Zeit einen Boom. In Augsburg hat sich ihre Zahl seit Ende 2018 versechsfacht, teilt die DHL Group auf Anfrage mit. Aktuell gibt es im Stadtgebiet 54 Packstationen. Bedient werden sie meist über ein Display, neuere Versionen wie beispielsweise die Vorrichtung in der Paracelsusstraße können ausschließlich über eine App betätigt werden. Packstationen sollen praktisch sein – doch Kritiker warnen vor der aktuellen Entwicklung.

Einer von ihnen ist Rudolf Kneissel (Name geändert). Kneissel ist seit Jahren Filialpartner der DHL, er leitet eine Filiale in Augsburg. "Gerade ältere Kunden fühlen sich alleingelassen", kritisiert er. Viele hätten Probleme beim Bedienen der Technik, Ansprechpartner gebe es nicht. "Sie können nur hoffen, dass ihnen jemand hilft." Beinahe täglich beschwerten sich Kundinnen und Kunden bei ihm, oft fielen Worte wie "Frechheit" oder "skandalös". Die fehlende persönliche Beratung könne aber auch für jüngere Menschen zum Problem werden. Diese entschieden sich oftmals aus Unkenntnis für teurere Produkte, so Kneissel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen