Augsburg

vor 47 Min.

Immer mehr Studierende in Augsburg kommen in finanzielle Schwierigkeiten

Plus Die Mieten sind hoch, die Alltagskosten steigen. Immer mehr Studenten in Augsburg kommen in finanzielle Nöte – und flüchten sich in einen tückischen Kredit.

Von Andrea Wenzel

Etwa 50.000 Euro Schulden wird Tobias Thiele haben, wenn er sein Studium in Augsburg voraussichtlich 2026 beendet haben wird. Diese Summe sammelt sich über den KfW-Studienkredit an, den er aufgenommen hat, um seine Ausbildung an der Uni zum Ingenieurinformatiker zu finanzieren. Denn mit Arbeiten alleine gelingt das nicht, BAföG bekommt er keines. Thiele ist nicht der einzige Student in Augsburg, der in diesem Dilemma steckt. Immer mehr von ihnen geraten in finanzielle Nöte.

Für Tino Steudel, Sozialberater am Studierendenwerk in Augsburg, ist die Situation unbefriedigend – vor allem auch die Lösung über den staatlichen KfW-Kredit, hinter dem variable Zinsen stehen, die zuletzt deutlich angestiegen sind. Er sagt auch: Rund ein Drittel der Studentinnen und Studenten in Augsburg seien offiziellen Definitionen nach arm und müssten mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen. Bei gestiegenen Miet- und Lebenshaltungskosten werde es für immer mehr Studierende schwierig, sich finanziell über Wasser zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen