Augsburg

vor 24 Min.

Immer noch nicht geöffnet: Neues Hotel im Kesselhaus hat ein Quecksilber-Problem

Plus Eigentlich hätte das neue Hotel im alten Kesselhaus im Augsburger Kammgarnquartier bereits im Mai 2022 in Betrieb gehen sollen. Doch dann gab es eine böse Überraschung.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Hotelzimmer sind fertig eingerichtet, das zeigen Fotos auf der Internet-Plattform booking.com. Buchungen, darauf wird allerdings in signalroter Schrift hingewiesen, seien leider gerade nicht möglich. Dabei sollte das neue Hotel auf dem Gelände der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS), das in das denkmalgeschützte Kesselhaus integriert ist, längst Gäste beherbergen. Die Eröffnung wurde schon öfter verschoben, zuletzt war sie im Mai vergangenen Jahres angekündigt. Doch die Unterkunft in dem Industriedenkmal mit dem hohen Schornstein ging nicht in Betrieb. Schuld daran ist eine böse Überraschung, mit der offenbar niemand gerechnet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen