Immobilien: Anwohner ärgern sich über leer stehende Gebäude im Thelottviertel

Plus Zwei Immobilien in bester Lage im Augsburger Thelottviertel stehen schon lange leer. Nachbarn schlagen bei der Stadt Alarm. Nun soll sich etwas bewegen.

Das idyllische Reihenhäuschen, Ravenspurgerstraße 13, im Thelottviertel wäre ein Traum vieler Mieter. Trotzdem wohnt niemand darin. Ähnlich ist es bei einem größeren Wohn- und Geschäftshaus ein paar Ecken weiter in der Thelottstraße 4. Nachbarn kritisieren, dass beide Gebäude seit Längerem leer stehen, obwohl bezahlbarer Wohnraum in Augsburg sehr gefragt und schwer zu finden ist. Sie haben die Leerstände bei der Stadt gemeldet und hoffen, dass etwas unternommen wird.