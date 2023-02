Augsburg

vor 17 Min.

Patrizia gibt den Stammsitz auf und zieht zum Hauptbahnhof

In der Fuggerstraße hat die Firma Patrizia ihren Sitz. Es ist ein repräsentatives Gebäude. Patrizia zieht dennoch um: Es geht in einen neuen Bürokomplex, der am Hauptbahnhof entsteht.

Plus Die Immobilien-Firma Patrizia nimmt Abschied vom repräsentativen Gebäude in der Fuggerstraße. Dies hat auch mit der Person des Gründers Wolfgang Egger zu tun.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Im Augsburger Immobilienmarkt gibt es eine spektakuläre Entwicklung, die unmittelbar mit einem bekannten Immobilienunternehmen zu tun hat: Die europaweit im Immobilienbereich tätige Firma Patrizia zieht um. Der repräsentative Sitz in der Fuggerstraße, zu dem eine öffentliche Tiefgarage gehört, wird aufgegeben. Eine neue Bleibe ist bereits gefunden. Es geht in Richtung Hauptbahnhof. Im großen Bürokomplex Aurum, der gegenwärtig gebaut wird, werden drei Stockwerke bezogen. Was mit dem Bürogebäude in der Fuggerstraße passiert, ist offen. Hinter dem Umzug steckt nach Informationen unserer Redaktion auch eine unternehmerische Entscheidung, die mit Firmengründer Wolfgang Egger zu tun hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen