Zeit der sinkenden Immobilienpreise geht zu Ende

Nachdem die Immobilienpreise auf dem Augsburger Markt in den vergangenen eineinhalb Jahren in manchen Segmenten teils deutlich nach unten gingen, scheint der Sinkflug nun zu Ende zu gehen. Bei Eigentumswohnungen verzeichnete der Maklerverband IVD im Herbst gegenüber dem Frühjahr sogar wieder eine leichte Preissteigerung auf etwa 4000 Euro (Bestand) bzw. 6000 Euro (Neubau) pro Quadratmeter. In anderen Segmenten wie Einfamilien- und Reihenhäusern gab es den Sommer über zwar noch einen Preisrückgang, allerdings schwächt auch dieser sich ab. Kein Ende der Preisspirale ist bei den Mieten in Sicht.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immobilienpreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis