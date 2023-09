Augsburg

Immobilienpreise im Sinkflug: Was den Kauf trotzdem schwerer macht

Plus Der Trend zu sinkenden Preisen auf dem Augsburger Markt setzt sich fort. Unterm Strich ist das für Wohnungssuchende dennoch keine gute Nachricht.

Von Stefan Krog

Die Immobilienpreise in Augsburg sind im vergangenen halben Jahr abermals gesunken. Für eine gebrauchte Eigentumswohnung mit gutem Wohnwert waren nach Zahlen des Maklerverbandes IVD im Frühjahr 4300 Euro pro Quadratmeter angesagt, aktuell sind gut 4000 Euro fällig. Auch bei Neubau-Wohnungen registriert der IVD einen Rückgang von knapp 6500 Euro auf gut 6000 Euro. Bei Einfamilienhäusern sank der Preis zwischen Frühjahr und Herbst 2023 im Schnitt von 795.000 Euro auf 750.000 Euro, so der IVD.

Der im Frühjahr eingeleitete Trend zu sinkenden Preisen habe sich verstetigt, so Prof. Stephan Kippes, Leiter der IVD-Marktforschung. Für Interessenten seien das in der Summe dennoch keine guten Nachrichten: Gleichzeitig gelte nämlich nach wie vor, dass gestiegene Kreditzinsen den Kauf unterm Strich erschweren. Zudem wiegen die aktuellen Rückgänge um die fünf Prozent die Preisrallye der vergangenen fünf Jahre in keiner Weise auf: Zwischen Herbst 2018 und Herbst 2023 wurden Einfamilienhäuser in Augsburg um 41 Prozent teurer, Eigentumswohnungen um 25 Prozent (jeweils Bestand). In der Folge steige der Druck auf den Mietmarkt weiterhin an, weil potenzielle Kaufinteressenten nun erstmal abwarten und mieten, so der IVD. Auch der Mieterverein hatte zuletzt steigende Mieten beklagt (wir berichteten).

