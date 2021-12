Augsburg

06:00 Uhr

Impfpflicht im Gesundheitswesen: Droht Augsburger Einrichtungen der Kollaps?

Ab Mitte März muss das Personal im Gesundheitswesen geimpft sein. Dazu zählen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern - wie hier am Augsburger Uniklinikum.

Plus Bald kommt die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen - und damit die große Personalflucht? Womit Augsburger Einrichtungen rechnen und wie die Stimmung unter Betroffenen ist.

Von Max Kramer

Es begann mit einem Brief. Ende November verschickte die Augsburger Klinik Vincentinum ein zweiseitiges Schreiben an sein Personal, in dem die Einführung einer Teil-Impfpflicht ab Januar angekündigt wurde. Die Zeilen landeten abfotografiert in sozialen Netzwerken, die Empörung dort war groß. So groß, dass seitdem immer montags auf dem Augsburger Rathausplatz gegen die Impfpflicht im Gesundheitswesen demonstriert wird. Regelmäßig heißt es dort, durch den Schritt stünde die Versorgung im Raum Augsburg auf dem Spiel, ja vor dem Zusammenbruch. Was ist dran?

