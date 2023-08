Augsburg

In 16 Tagen bestieg ein Augsburger die höchsten Berge aller Bundesländer

Plus Von der Zugspitze mit fast 3000 Metern bis zu einem Hügelchen in Bremen - Bernd Beigl erklomm alle deutschen Gipfel. Ausgerechnet der kleinste Berg machte Probleme.

Von Katharina Indrich

Er ist schon zu Fuß 1100 Kilometer durch Deutschland marschiert, fuhr mit dem Kickbike zum Nordkap und hat mit dem Fahrrad vier Monate lang Afrika durchquert. Den Augsburger Extremsportler Bernd Beigl hält es selten lang an einem Fleck. Seine jüngste Tour führte ihn wieder einmal durch Deutschland. Innerhalb von 16 Tagen bestieg der 55-Jährige die jeweils höchsten Erhebungen in allen Bundesländern. Dabei war die körperliche Fitness die kleinste Herausforderung, wie er sagt.

Denn für seinen ehrgeizigen Zeitplan war Beigl vor allen Dingen auf die Deutsche Bahn angewiesen, die ihn mit dem Deutschlandticket schnell zum nächsten Berg befördern musste. Das, sagt er im Nachgang, habe erstaunlich gut geklappt. Nur rund um Augsburg sei es immer wieder zu Problemen gekommen. Um ein Haar hätte er gleich zu Beginn seinen Zug in Richtung Zugspitze verpasst, weil die Abfahrt kurzfristig auf ein anderes Gleis verlegt wurde. Am Fuß des höchsten Berges von Bayern und auch Deutschlands angekommen, ging es dann aber gleich in die Vollen. Allein vom Fitnesslevel, sagt der 55-Jährige, sei die Zugspitze für ihn kein Problem. "Aber ich habe das ein bisschen unterschätzt und bin mit schlechten Turnschuhen und ohne Stöcke rauf." In der Folge sei er immer wieder ins Rutschen geraten. "Manchmal habe ich mich nur noch an einem Grasbüschel festgehalten. Das war wirklich gefährlich und ziemlich naiv von mir."

