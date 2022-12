In Afrika entsteht die erste "Fuggerei der Zukunft"

Zum 500. Jubiläum beschloss die Augsburger Sozialsiedlung, in andere Länder zu expandieren. In Sierra Leone war nun Spatenstich für ein besonderes Projekt.

Die Fuggerei ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg, bald wird es eine ähnliche Einrichtung auch in Westafrika geben: In Sierra Leone wurde jetzt der Grundstein für eine soziale Siedlung gelegt, die nach dem Vorbild der Augsburger Einrichtung funktionieren soll. Damit sind die Fugger'schen Stiftungen einem Ziel näher, das sie sich 2021 zum 500-jährigen Bestehen gesetzt hatten: Die Idee Jakob Fuggers, mit einer die Jahrhunderte überdauernden Stiftung Bedürftigen zu helfen, soll in die Welt getragen werden. Die Siedlung in Sierra Leone ist dabei erst der Anfang.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Fischerdorfs Rothumba in Sierra Leone haben "ihre" Fuggerei gemeinsam erarbeitet. Treibende Kraft ist die Frankfurterin Stella Rothenberger, die sich seit Jahren in der Entwicklungshilfe engagiert und gelernt hat, "dass Hilfsprojekte oft von Ländern aus gedacht werden, die die Gegebenheiten vor Ort nicht oder nur unzureichend kennen". Rothenberger und ihre Co-Stifterin Rugiatu Neneh Turay ziehen ihr Projekt anders auf: Ihre Sozialsiedlung entstand nach Ideen der Dorfgemeinschaft, innerhalb von zehn Jahren sollen Gesundheits-, Gemeinschafts- und Bildungseinrichtungen entstehen und dazu beitragen, dass einerseits Armut gelindert wird, andererseits Gesundheit und Gleichberechtigung sowie Bildung gefördert werden.

Die "afrikanische Fuggerei" unterstützt Mädchen und Frauen

Im Mittelpunkt des Projekts stehen Mädchen und Frauen, die in Sierra Leone unter anderem noch von Genitalverstümmelung bedroht sind. "Nachhaltige Lösungen im Kampf gegen Armut können nur dann erreicht werden, wenn kulturelle und gesellschaftliche Gegebenheiten berücksichtigt werden und die lokalen Gemeinschaften Planung und Umsetzung selbst in die Hand nehmen", ist Rothenberger überzeugt.

In einem ersten Schritt wird in Rothumba eine Grundschule gebaut, gefördert wird diese erste Projektphase vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. "Für die Umsetzung der weiteren Projektkomponenten sind wir auf der Suche nach Menschen und Organisationen, die interessiert sind, uns und unsere Idee einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen", so Rothenberger.

So unterstützt die Fuggerei in Augsburg das Projekt in Afrika

Von der Augsburger Fuggerei kommt vor allem ideelle Unterstützung. Im Jubiläumsjahr hatte sich die Stiftung intensiv damit auseinandergesetzt, welche Bedingungen eine soziale Einrichtung erfüllen muss, um einerseits von den Menschen angenommen zu werden und um andererseits über einen langen Zeitraum hinweg funktionieren zu können. Von dieser Erfahrung sollen nun Projekte wie das von Rothenberger und Turay profitieren. Auch in Litauen gibt es Überlegungen für eine Fuggerei der Zukunft, die im Moment aber etwas ins Stocken geraten sind.

Die Fugger – prägend über Jahrhunderte 1 / 19 Zurück Vorwärts Um 1475: Augsburg erlebt eine Hochblüte. Neben den Großkaufleuten profitiert auch die Mittel- und Unterschicht vom Aufschwung. Fürsorge für die Armen übernehmen private und kirchliche Stiftungen und wohltätige Einrichtungen. Die Stadt regelt mit Verordnungen das Almosen- und Bettelwesen.

1509: Jakob und Ulrich Fugger vereinbaren nach dem Tod ihres Bruders Georg (+1506) den Bau einer Kapelle mit Familiengruft. Sie soll in der Kirche der Karmeliter zu „Unserer Lieben Frauen Brüder“ (heute St. Anna) entstehen. 1510 stirbt Ulrich. Jakob verwirklicht die Stiftungsidee auch im Namen seiner Brüder.

1514: Jakob Fugger erwirbt in der Jakobervorstadt Grundstücke zum Bau einer Wohnsiedlung für arme, arbeitswillige Augsburger. 1516 regelt er in einem Vertrag mit der Stadt die Besteuerung der künftigen Fuggerei. Hier wird auch der Mietzins von einem Rheinischen Gulden jährlich festlegt.

1516 – 1519: Erste Bauphase der Fuggerei. Schon 1519 sind 40 Häuser bewohnt.

1518: Einweihung der Fuggerkapelle. Georg und Ulrich werden vom Friedhof bei St. Moritz in die neue Familiengruft umgebettet.

1521: Am 23. August wird der Stiftungsbrief für die Fuggerei, die Grabkapelle bei St. Anna und die Prädikatur bei St. Moritz ausgestellt. Am 27. August verfasst Jakob Fugger sein erstes Testament

1522: Gründung des Almosenamts in Augsburg. Die Armenpflege geht immer mehr auf die Stadt über. Betteln wird streng reguliert.

1523: Fertigstellung der Fuggerei mit 53 Häusern. Das „Holzhaus“, eine medizinische Einrichtung innerhalb der Fuggerei, versorgt ab 1523/24 an den „bösen Blattern“ (Syphilis) Erkrankte.

1525: Am 30. Dezember stirbt Jakob Fugger – acht Tage nach Niederlegung seines zweiten Testaments. Er wird in der Familiengruft in der St.-Anna-Kirche beigesetzt, die zu dieser Zeit bereits ein Zentrum der Reformation ist. Jakobs Neffe Anton Fugger wird Nachfolger in der Fuggerfirma.

1548: Anton Fugger ordnet die Stiftungen neu und vereinbart mit seinen Neffen, dass auch künftig die Vertreter ihrer beider Linien die Stiftungen gemeinsam verwalten. Das „Holzhaus“ in der Fuggerei wird zu einer eigenständigen Stiftung, eine Zustiftung des Fuggerschen Handelsdieners Veit Hörl und das Spital in Waltenhausen kommen als weitere Stiftungen hinzu.

1560: Anton Fugger stirbt am 14. September. Mit einem Teil seines Vermögens wird als siebte Fuggersche Stiftung die Schneidhaus-Stiftung zur chirurgischen Behandlung Bedürftiger errichtet.

1582: Die Fuggerei-Bewohner bekommen ein eigenes katholisches Gotteshaus: die St.-Markus-Kirche.

Um 1600: Augsburg zählt etwa 45.000 Einwohner, davon sind bis zu 3.000 auf Almosen angewiesen.

1632 – 1635: Schwedische Truppen besetzen Augsburg und nehmen in der Fuggerei Quartier. Die Bewohner werden vertrieben. Nach Abzug der Schweden bleiben zerstörte Häuser zurück. Vielfach beseitigen die zurückkehrenden Fuggerei-Bewohner die Kriegsschäden selbst.

1660: Dank der Rückzahlung eines Darlehens aus dem Jahr 1586 in Höhe von 60.000 Rheinischen Gulden können die Stiftungen Grundherrschaften erwerben. Dadurch vollzieht sich ein Wandel von Kapital- zu Liegenschaftsstiftungen.

1806: Die Herrschafts- und Gerichtsrechte der Fuggerschen Besitzungen fallen an das Königreich Bayern. Die Familie Fugger kann ihre Entscheidungsbefugnisse über die Stiftungen vertraglich sichern und so die Einziehung des Stiftungsvermögens verhindern.

1848: Die Stiftungswälder werden nachhaltiger und professioneller bewirtschaftet. Der Forst entwickelt sich zur Haupteinnahmequelle der Fuggerschen Stiftungen.

1943/44: In der Fuggerei wird 1943 ein Bunker eingerichtet. Bei Luftangriffen am 25./26. Februar 1944 sterben 750 Augsburger, 80.000 verlieren ihr Zuhause. Die Fuggerei ist zu drei Vierteln zerstört. Die meisten Bewohner müssen evakuiert werden. Bereits am 1. März 1944 beschließt das Seniorat den Wiederaufbau der Fuggerei

Ab 1945: Wiederaufbau der Fuggerei. 1947 sind die ersten der beschädigten Häuser wiederhergestellt und evakuierte Bewohner kehren zurück. Auch Neuaufnahmen finden wieder statt.

Die "neuen" Sozialsiedlungen müssen nicht unbedingt dem Stiftungszweck der Augsburger Fuggerei folgen, die Bedürftigen Wohnraum bietet, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance hätten. Je nach Begebenheiten vor Ort könnte es auch um andere Zielgruppen gehen, hatte Senioratsvorsitzender Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen bereits im Jubiläumsjahr deutlich gemacht. Die Orts- und Fachkenntnisse der neuen Stifter und Stifterinnen seien entscheidend, "damit die Menschen ihre Lebensumstände aus eigener Kraft verbessern und somit ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können".