In Augsburg bleibt die Zahl der Unfälle in der Corona-Krise niedrig

Plus Erneut ist die Zahl der Karambolagen im Raum Augsburg auf vergleichsweise niedrigem Niveau geblieben, offenbar eine Folge der Pandemie. Besonders ein Wert ist gesunken.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Augsburg blieb im Pandemie-Jahr 2021 auf niedrigem Niveau. Wie aus der Statistik der Polizei hervorgeht, krachte es im Stadtgebiet vergangenes Jahr 8950-mal. Das ist der niedrigste Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre - wenn man von 2020 absieht, als die Zahl bei 8932 gelegen hatte. In der nun veröffentlichten Statistik der Polizei fällt vor allem ein Wert auf, und es ist ein positiver.