Augsburg

vor 34 Min.

In Augsburg dauert es noch, bis die Solarpflicht für Neubauten kommt

Eine geplante Abstimmung zur Solarpflicht für Neubauten in Augsburg wurde diese Woche im Stadtrat abgesetzt.

Plus Die Solarpflicht für Neubauten sollte diese Woche politisch vorbereitet werden. Dann gab es einen Rückzieher. Das sagen Vertreter der Immobilienbranche zu den Plänen.

Am Donnerstag hätte ein Grundsatzbeschluss im Stadtrat fallen sollen, in Augsburg eine Solarpflicht für Neubauten einzuführen. Das Thema wurde jedoch kurzfristig abgesetzt. Es gebe noch Beratungsbedarf im schwarz-grünen Regierungsbündnis und auch bei der Fraktion Bürgerliche Mitte, teilte die städtische Pressestelle mit. Der Vorschlag der Verwaltung sah eine Selbstverpflichtung der Stadt vor, künftig auf neuen städtischen Gebäuden und bei Dachsanierungen bestehender Bauten Solaranlagen zu installieren, um beim Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranzukommen. Für private Bauherren, Investoren und Firmen sollten erst einmal nur in Neubaugebieten Photovoltaikanlagen - bis auf begründete Ausnahmen - verpflichtend werden.

