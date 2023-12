In Augsburg demonstrieren weniger Menschen für Fridays for future

Am Königsplatz sammeln sich rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Verglichen mit früheren Streiks ist das überschaubar.

Anlässlich der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz in Dubai hat am Freitag der Augsburger Ableger der Klimabewegung Fridays for Future (FFF) demonstriert. Verglichen mit vorangegangenen Klimastreiks war die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal aber überschaubar. Rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich bei regnerischem Wetter am Königsplatz, um ihrem Unmut über die Klimapolitik führender Industriestaaten und der deutschen Bundesregierung zu äußern. Ziel von FFF ist ein Umdenken der Politik mit dem Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken.