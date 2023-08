Augsburg

vor 2 Min.

In Augsburg eröffnet mit dem Treibhaus ein Raum für kreative Köpfe

Plus Zwei Jahre hat das Treibhauskollektiv an seinem Projekt gearbeitet. Kürzlich startete es in der Riedinger Straße in Oberhausen mit einem Tag der offenen Tür.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Es soll ein Raum sein, in dem man sich treiben lassen kann und in dem etwas vorangetrieben wird - vor allen Dingen Kunst und Kultur. Anfang August öffnete das Treibhaus in Augsburg zum ersten Mal seine Tore. Bei einem Tag der offenen Tür haben die Verantwortlichen gezeigt, was in den vergangenen Wochen aus der Halle in direkter Nachbarschaft zum Kesselhaus entstanden ist. Seinen Anfang nahm das Projekt, weil Patrick Schäffler nach einem Studio suchte, wo er seine Musik produzieren kann. Als er dann in der Riedinger Straße die 500 Quadratmeter große Halle gefunden hatte, kam ihm die Idee dort ein größeres Projekt aufzuziehen. "Ich dachte mir hier könnte man Kunst und Kultur gut miteinander verbinden und einen Ort schaffen, wo kreative Köpfe auch unter der Woche zusammenkommen können - jüngere und ältere gemeinsam. Denn das fehlt in Augsburg ein bisschen."

Günstiger Ausstellungsraum für Augsburger Künstler

Zusammen mit Freunden und weiteren Gleichgesinnten gründete der 26-Jährige daraufhin das Treibhauskollektiv, das mittlerweile auch ein eingetragener Verein ist und derzeit 15 Mitglieder umfasst. In der Halle soll es künftig verschiedenste Angebote für die Vereinsmitglieder geben. Von gemeinsamen Malworkshops über Yogastunden bis hin zu Musiksessions. Das Treibhaus soll aber auch ein Platz sein, an dem Künstler ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren können. Anderswo zahle man dafür in Augsburg teils viel Geld. "Wir wollen hier einen günstigen Platz schaffen, weil wir uns über die Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren." Bis zur Eröffnung Anfang August war es allerdings ein steiniger Weg. Zwei Jahre lang arbeiten die Verantwortlichen des Treibhauskollektives schon an ihrem Projekt. Mit viel Eigeninitiative haben sie aus der Halle, in der es nicht einmal Strom gab, einen Veranstaltungsort gemacht. "Wir haben Leitungen verlegt, neue Türen reingemacht, die Toiletten saniert", erzählt Patrick Schäffler, der den Vorsitz des gemeinnützigen Vereins übernommen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen